OHA! Das will ich wissen: DonauJetzt kostenlos streamen
OHA!
Folge 16: OHA! Das will ich wissen: Donau
Wie funktioniert ein Fluss wie die Donau eigentlich? Warum fahren dort so viele Schiffe? Wie wird mit Wasserkraft Strom erzeugt? Und warum brauchen Fische manchmal eigene "Treppen"? Um das herauszufinden, besucht Esther ein Kreuzfahrtschiff auf der Donau, blickt hinter die Kulissen im Wiener Hafen und erfährt, wie dort täglich tausende Schiffe versorgt werden. Außerdem schaut sie sich an, wie ein Wasserkraftwerk funktioniert und warum Menschen Flüsse verändern, um Städte vor Hochwasser zu schützen. Gemeinsam mit Kiki - der KI für Kinder - entdeckt sie aber auch, warum all das für Tiere zum Problem werden kann. Zum Beispiel für den Stör, eine riesige Fischart, die schon zur Zeit der Dinosaurier gelebt hat und heute vom Aussterben bedroht ist. Auf einem besonderen Rettungsboot darf Esther sogar helfen, junge Störe zurück in die Donau zu bringen. Das und mehr in Folge 16 von OHA! - die Donau. Bildquelle: ORF
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