Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ORF ON Extra - Magazine

Fatimas Lebensgeschichte als gemeinsames Referat

ORF2Staffel 1Folge 10vom 23.09.2025
Fatimas Lebensgeschichte als gemeinsames Referat

Fatimas Lebensgeschichte als gemeinsames ReferatJetzt kostenlos streamen

ORF ON Extra - Magazine

Folge 10: Fatimas Lebensgeschichte als gemeinsames Referat

12 Min.Folge vom 23.09.2025

Folge acht von „Schule fürs Leben“ zeigt, wie Unterricht einmal ganz anders aussehen könnte. Fatima, die im Jahr 2006 mit ihrer Familie aus Tschetschenien geflohen ist, hat im Krieg ihren Vater verloren. Ihr Schicksal wird zum Thema eines gemeinsamen Referats, das Gymnasiasten und Neue Mittelschüler zusammen erarbeiten. Hintergrundinformation: 2014 begegneten sich zwei Schulklassen, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Im Rahmen der ORF-Initiative „Schule fürs Leben“ begleitete Christoph Feurstein ein außergewöhnliches Projekt, das die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen, ihren Familien und Lehrpersonen sichtbar machte. Die SchülerInnen kamen aus ganz verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen und brachten unterschiedliche Erfahrungen, Sorgen und Träume mit. Sendung: Thema Spezial: Schule fürs Leben Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

ORF ON Extra - Magazine
ORF2
ORF ON Extra - Magazine

ORF ON Extra - Magazine

Alle 1 Staffeln und Folgen