Fatimas Lebensgeschichte als gemeinsames ReferatJetzt kostenlos streamen
ORF ON Extra - Magazine
Folge 10: Fatimas Lebensgeschichte als gemeinsames Referat
Folge acht von „Schule fürs Leben“ zeigt, wie Unterricht einmal ganz anders aussehen könnte. Fatima, die im Jahr 2006 mit ihrer Familie aus Tschetschenien geflohen ist, hat im Krieg ihren Vater verloren. Ihr Schicksal wird zum Thema eines gemeinsamen Referats, das Gymnasiasten und Neue Mittelschüler zusammen erarbeiten. Hintergrundinformation: 2014 begegneten sich zwei Schulklassen, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Im Rahmen der ORF-Initiative „Schule fürs Leben“ begleitete Christoph Feurstein ein außergewöhnliches Projekt, das die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen, ihren Familien und Lehrpersonen sichtbar machte. Die SchülerInnen kamen aus ganz verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen und brachten unterschiedliche Erfahrungen, Sorgen und Träume mit. Sendung: Thema Spezial: Schule fürs Leben Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick