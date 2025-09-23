Julie und Asip: Zwei Welten treffen aufeinanderJetzt kostenlos streamen
ORF ON Extra - Magazine
Folge 7: Julie und Asip: Zwei Welten treffen aufeinander
2011 floh Asip mit seiner Familie aus Afghanistan auf der Suche nach Sicherheit und einem neuen Leben in Wien. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten wohnt er mit seiner Mutter, seiner Schwester und seinem Bruder in einer 42-Quadratmeter-Wohnung im 10. Bezirk. Die Mutter und die Tochter teilen sich ein Stockbett, Asip und sein Bruder schlafen im Wohnzimmer. Julie besucht Asip und lädt ihn gleichzeitig ein, ihre Familie kennenzulernen. Die Begegnung der beiden Jugendlichen öffnet einen Blick auf zwei völlig unterschiedliche Lebenswelten: Asip erzählt vom Alltag im Krieg und von den Herausforderungen seines neuen Lebens in Wien, während Julie ihm ihre gewohnte Umgebung zeigt. Hintergrundinformation: 2014 begegneten sich zwei Schulklassen, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Im Rahmen der ORF-Initiative „Schule fürs Leben“ begleitete Christoph Feurstein ein außergewöhnliches Projekt, das die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen, ihren Familien und Lehrpersonen sichtbar machte. Die SchülerInnen kamen aus ganz verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen und brachten unterschiedliche Erfahrungen, Sorgen und Träume mit. Sendung: Thema Spezial: Schule fürs Leben Bildquelle: ORF
