Folge 9: Sam und Arthur lernen sich besser kennen
Sam, Schüler der Neuen Mittelschule, und Gymnasiast Arthur lernen sich näher kennen und tauchen in das Leben des jeweils anderen ein. Arthur lebt bei seinem Vater, einem Pressesprecher der AK, und wächst in relativer Sicherheit auf. Sam hingegen stammt aus einer irakischen Familie, die aus ihrer Heimat fliehen musste. Einst wohlhabend, kämpft die Familie nun mit großen Existenzängsten: Sams Vater findet keine Arbeit mehr, und auch die Mutter, früher Bürokraft in der Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, hat ihren Job verloren. Die Verantwortung für die jüngeren Geschwister lastet auf Sams Schultern. Unterdessen haben sich bei „Thema“ Menschen gemeldet, die ihre Unterstützung anbieten wollen. Hintergrundinformation: 2014 begegneten sich zwei Schulklassen, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Im Rahmen der ORF-Initiative „Schule fürs Leben“ begleitete Christoph Feurstein ein außergewöhnliches Projekt, das die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen, ihren Familien und Lehrpersonen sichtbar machte. Die SchülerInnen kamen aus ganz verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen und brachten unterschiedliche Erfahrungen, Sorgen und Träume mit. Sendung: Thema Spezial: Schule fürs Leben Bildquelle: ORF
