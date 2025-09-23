Zukunftsangst im Klassenzimmer: Alltag in der NMS GassergasseJetzt kostenlos streamen
ORF ON Extra - Magazine
Folge 6: Zukunftsangst im Klassenzimmer: Alltag in der NMS Gassergasse
Für viele Schülerinnen und Schüler der NMS Gassergasse beginnt im Herbst 2014 der Ernst des Lebens: Sie müssen eine weiterführende Schule oder eine Lehrstelle finden und haben nur noch wenige Monate Zeit, ihre Noten zu verbessern. Der Druck lastet schwer auf ihnen. Sie sind mit hohen Erwartungen der Eltern und eigenen Zukunftsängsten konfrontiert. Die Lehrkräfte übernehmen in dieser Phase viele Rollen: Sie sind Wissensvermittlerinnen, aber auch Ratgeberinnen, Psychologinnen oder manchmal sogar Vater- und Mutterersatz. Es ist eine herausfordernde Aufgabe, die Jugendlichen in dieser entscheidenden Phase zu begleiten und auf das Leben vorzubereiten. Hintergrundinformation: 2014 begegneten sich zwei Schulklassen, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Im Rahmen der ORF-Initiative „Schule fürs Leben“ begleitete Christoph Feurstein ein außergewöhnliches Projekt, das die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen, ihren Familien und Lehrpersonen sichtbar machte. Die SchülerInnen kamen aus ganz verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen und brachten unterschiedliche Erfahrungen, Sorgen und Träume mit. Sendung: Thema Spezial: Schule fürs Leben Bildquelle: ORF
