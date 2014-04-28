Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nabaa in der Krise

ORF2Staffel 1Folge 8vom 28.04.2014
18 Min.Folge vom 28.04.2014

Nabaa aus dem Irak hatte im Halbjahreszeugnis sehr schlechte Noten, was bei ihren Eltern große Sorge auslöste. Sie sehen nicht nur ihre schulische Leistung, sondern auch ihre gesamte Zukunft in Gefahr und üben enormen Druck auf die Vierzehnjährige aus. Überfordert und verängstigt läuft Nabaa von zu Hause weg und wird in einem Krisenzentrum untergebracht. Dort besucht sie Gymnasiastin Laura, die ihr zuhört und Unterstützung bietet. Hintergrundinformation: 2014 begegneten sich zwei Schulklassen, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Im Rahmen der ORF-Initiative „Schule fürs Leben“ begleitete Christoph Feurstein ein außergewöhnliches Projekt, das die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen, ihren Familien und Lehrpersonen sichtbar machte. Die SchülerInnen kamen aus ganz verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen und brachten unterschiedliche Erfahrungen, Sorgen und Träume mit. Sendung: Thema Spezial: Schule fürs Leben Bildquelle: ORF

