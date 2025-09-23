Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vorstellung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

ORF2Staffel 1Folge 3vom 23.09.2025
39 Min.Folge vom 23.09.2025

In der ersten Ausgabe standen die teilnehmenden Jugendlichen im Mittelpunkt. Vorgestellt wurden ihre Wohnsituation, ihre familiären Hintergründe und ihre Erwartungen an das Projekt. In Aufsätzen beschrieben sie ihre persönlichen Stärken, erzählten von Schulfächern, die ihnen Schwierigkeiten bereiten, und gaben Einblicke in ihre Freizeitgestaltung. Dabei wurde deutlich, dass die Erfahrungen und Lebensrealitäten der Jugendlichen kaum gegensätzlicher sein konnten: Während die einen traumatische Fluchterfahrungen hinter sich hatten, wuchsen andere mit Zweitwohnsitz und ländlicher Idylle auf. Hintergrundinformation: 2014 begegneten sich zwei Schulklassen, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Im Rahmen der ORF-Initiative „Schule fürs Leben“ begleitete Christoph Feurstein ein außergewöhnliches Projekt, das die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen, ihren Familien und Lehrpersonen sichtbar machte. Die SchülerInnen kamen aus ganz verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen und brachten unterschiedliche Erfahrungen, Sorgen und Träume mit. Sendung: Thema Spezial: Schule fürs Leben Bildquelle: ORF

