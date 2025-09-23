Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine neue Schule für Nabaa

ORF2Staffel 1Folge 12vom 23.09.2025
Folge 12: Eine neue Schule für Nabaa

9 Min.Folge vom 23.09.2025

Mit drei Fünfern im Halbjahreszeugnis stand Nabaas Zukunft im Herbst 2014 auf wackeligen Beinen, keine Schule wollte sie aufnehmen. Die Situation führte in ihrer irakischen Familie zu großen Problemen. In Folge zehn von „Schule fürs Leben“ gelingt es, für sie einen Schulplatz an einer Waldorfschule zu finden. Die Schnuppertage an der Rudolf-Steiner-Schule in Wien-Liesing eröffnen Nabaa ganz neue Erfahrungen. Anders als an ihrer alten Schule gibt es hier statt Noten umfangreiches Feedback. Im Vordergrund stehen die persönliche Entwicklung jedes Kindes und der respektvolle Umgang miteinander – genau das, was Nabaa für ihre schulische Zukunft braucht. Hintergrundinformation: 2014 begegneten sich zwei Schulklassen, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Im Rahmen der ORF-Initiative „Schule fürs Leben“ begleitete Christoph Feurstein ein außergewöhnliches Projekt, das die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen, ihren Familien und Lehrpersonen sichtbar machte. Die SchülerInnen kamen aus ganz verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen und brachten unterschiedliche Erfahrungen, Sorgen und Träume mit. Sendung: Thema Spezial: Schule fürs Leben Bildquelle: ORF

ORF2
