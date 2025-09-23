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Bilanz des Experiments und Abschlussfest

ORF2Staffel 1Folge 14vom 23.09.2025
Bilanz des Experiments und Abschlussfest

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Folge 14: Bilanz des Experiments und Abschlussfest

46 Min.Folge vom 23.09.2025

"Thema" begleitete im Jahr 2014 sechs Monate lang Jugendliche aus zwei völlig unterschiedlichen Schulen: eine Klasse der Neuen Mittelschule Gassergasse, in der 98 Prozent der Schülerinnen und Schüler Migrationshintergrund haben, und eine Klasse des Gymnasiums Rahlgasse in Wien. Nur drei Kilometer Luftlinie trennen die Schulen – und doch liegen Welten dazwischen. Beim Abschlussfest wurde Bilanz gezogen und ein besonderer Stargast eingeladen. Hintergrundinformation: 2014 begegneten sich zwei Schulklassen, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Im Rahmen der ORF-Initiative „Schule fürs Leben“ begleitete Christoph Feurstein ein außergewöhnliches Projekt, das die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen, ihren Familien und Lehrpersonen sichtbar machte. Die SchülerInnen kamen aus ganz verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen und brachten unterschiedliche Erfahrungen, Sorgen und Träume mit. Sendung: Thema Spezial: Schule fürs Leben Bildquelle: ORF

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