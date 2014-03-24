Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das erste Zusammentreffen der Jugendlichen

ORF2Staffel 1Folge 4vom 24.03.2014
Folge 4: Das erste Zusammentreffen der Jugendlichen

15 Min.Folge vom 24.03.2014

Zum ersten Mal traf eine Klasse der Neuen Mittelschule Gassergasse, in der 98 Prozent der Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund haben, auf eine Klasse des Gymnasiums Rahlgasse in Wien. Begleitet von fünf Coaches lernten die Jugendlichen sich spielerisch kennen. Welche Gemeinsamkeiten entdeckten sie und wie reagierten sie aufeinander? Hintergrundinformation: 2014 begegneten sich zwei Schulklassen, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Im Rahmen der ORF-Initiative „Schule fürs Leben“ begleitete Christoph Feurstein ein außergewöhnliches Projekt, das die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen, ihren Familien und Lehrpersonen sichtbar machte. Die SchülerInnen kamen aus ganz verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen und brachten unterschiedliche Erfahrungen, Sorgen und Träume mit. Sendung: Thema Spezial: Schule fürs Leben Bildquelle: ORF

