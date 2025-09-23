Asips Leben als TheaterstückJetzt kostenlos streamen
ORF ON Extra - Magazine
Folge 15: Asips Leben als Theaterstück
Einer der Jugendlichen des Projekts "Schule fürs Leben" war Asip. Er ist mit seiner Mutter, seiner Schwester und seinem Bruder aus Afghanistan nach Österreich geflüchtet war, nachdem sein Vater bei einem Bombenangriff der Taliban getötet worden war. 2016 ist Asip 17 Jahre alt und macht eine Lehre zum Fitnesstrainer. Die österreichische Schauspielerin und Schriftstellerin Angela Schneider wurde durch den "Thema"-Beitrag auf ihn aufmerksam und schrieb ein Theaterstück über sein Leben, das an mehreren österreichischen und deutschen Theatern aufgeführt wurde. Hintergrundinformation: 2014 begegneten sich zwei Schulklassen, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Im Rahmen der ORF-Initiative „Schule fürs Leben“ begleitete Christoph Feurstein ein außergewöhnliches Projekt, das die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen, ihren Familien und Lehrpersonen sichtbar machte. Die SchülerInnen kamen aus ganz verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen und brachten unterschiedliche Erfahrungen, Sorgen und Träume mit. Sendung: Thema Spezial: Schule fürs Leben Bildquelle: ORF
