Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ORF ON Extra - Magazine

Asips Leben als Theaterstück

ORF2Staffel 1Folge 15vom 23.09.2025
Asips Leben als Theaterstück

Asips Leben als TheaterstückJetzt kostenlos streamen

ORF ON Extra - Magazine

Folge 15: Asips Leben als Theaterstück

41 Min.Folge vom 23.09.2025

Einer der Jugendlichen des Projekts "Schule fürs Leben" war Asip. Er ist mit seiner Mutter, seiner Schwester und seinem Bruder aus Afghanistan nach Österreich geflüchtet war, nachdem sein Vater bei einem Bombenangriff der Taliban getötet worden war. 2016 ist Asip 17 Jahre alt und macht eine Lehre zum Fitnesstrainer. Die österreichische Schauspielerin und Schriftstellerin Angela Schneider wurde durch den "Thema"-Beitrag auf ihn aufmerksam und schrieb ein Theaterstück über sein Leben, das an mehreren österreichischen und deutschen Theatern aufgeführt wurde. Hintergrundinformation: 2014 begegneten sich zwei Schulklassen, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Im Rahmen der ORF-Initiative „Schule fürs Leben“ begleitete Christoph Feurstein ein außergewöhnliches Projekt, das die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen, ihren Familien und Lehrpersonen sichtbar machte. Die SchülerInnen kamen aus ganz verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen und brachten unterschiedliche Erfahrungen, Sorgen und Träume mit. Sendung: Thema Spezial: Schule fürs Leben Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

ORF ON Extra - Magazine
ORF2
ORF ON Extra - Magazine

ORF ON Extra - Magazine

Alle 1 Staffeln und Folgen