Folge 13: Geschlechterrollen zwischen Klischee und Wirklichkeit
„Schule fürs Leben“ hat einen prominenten Fan: Conchita Wurst verfolgt im Jahr 2014 jede Folge und hat angekündigt, bei der Abschlussveranstaltung aufzutreten. Anlass genug, mit den Jugendlichen über ihr Verständnis von Mann und Frau zu diskutieren und über Themen wie Toleranz und Akzeptanz ins Gespräch zu kommen. Hintergrundinformation: 2014 begegneten sich zwei Schulklassen, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Im Rahmen der ORF-Initiative „Schule fürs Leben“ begleitete Christoph Feurstein ein außergewöhnliches Projekt, das die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen, ihren Familien und Lehrpersonen sichtbar machte. Die SchülerInnen kamen aus ganz verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen und brachten unterschiedliche Erfahrungen, Sorgen und Träume mit. Sendung: Thema Spezial: Schule fürs Leben Bildquelle: ORF
