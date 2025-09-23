ORF ON Extra - Magazine
Folge 11: Angst vor Abschiebung
Eine Angst begleitet die Neuen Mittelschüler ständig: Die Sorge, in die alte Heimat abgeschoben zu werden. Die Befürchtung, alles zu verlieren, was man sich mühsam aufgebaut hat, setzt die Jugendlichen und ihre Familien enorm unter Druck. Um die Situation zu klären, begleitete "Thema" die Familien ins Innenministerium. Hintergrundinformation: 2014 begegneten sich zwei Schulklassen, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Im Rahmen der ORF-Initiative „Schule fürs Leben“ begleitete Christoph Feurstein ein außergewöhnliches Projekt, das die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen, ihren Familien und Lehrpersonen sichtbar machte. Die SchülerInnen kamen aus ganz verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen und brachten unterschiedliche Erfahrungen, Sorgen und Träume mit. Sendung: Thema Spezial: Schule fürs Leben Bildquelle: ORF
