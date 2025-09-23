Fünf Jahre nach dem Experiment "Schule fürs Leben"Jetzt kostenlos streamen
ORF ON Extra - Magazine
Folge 16: Fünf Jahre nach dem Experiment "Schule fürs Leben"
Im Jahr 2014 brachte "Thema" Jugendliche der Neuen Mittelschule Gassergasse und des Gymnasiums Rahlgasse zusammen. Asip, Sam, Nabaa und Fatima kämpften mit Flucht, Armut, Lernschwierigkeiten und familiärer Verantwortung. Das Projekt zeigte ihre Talente, die im Schulsystem oft untergingen. Fünf Jahre später haben sich ihre Wege unterschiedlich entwickelt. "Thema" hat sie erneut getroffen. Hintergrundinformation: 2014 begegneten sich zwei Schulklassen, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Im Rahmen der ORF-Initiative „Schule fürs Leben“ begleitete Christoph Feurstein ein außergewöhnliches Projekt, das die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen, ihren Familien und Lehrpersonen sichtbar machte. Die SchülerInnen kamen aus ganz verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen und brachten unterschiedliche Erfahrungen, Sorgen und Träume mit. Sendung: Thema Spezial: Schule fürs Leben Bildquelle: ORF
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