Lernen am Gymnasium Rahlgasse: Ein Blick ins Jahr 2014Jetzt kostenlos streamen
ORF ON Extra - Magazine
Folge 5: Lernen am Gymnasium Rahlgasse: Ein Blick ins Jahr 2014
Wie gestaltet sich der Schulalltag am Gymnasium Rahlgasse im Jahr 2014? Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet er vor allem eines: viel Arbeit, die oft über den Unterricht hinaus nach Hause getragen werden muss. Viele empfinden das zusätzliche Lernen zu Hause als Belastung, und auch die Eltern wünschen sich, dass der Druck auf ihre Kinder reduziert wird. Für die Lehrkräfte stellt der Alltag ebenfalls eine Herausforderung dar: Große Klassen, lange Unterrichtseinheiten und fehlendes themenzentriertes Arbeiten machen es schwierig, individuell auf Schülerinnen und Schüler einzugehen. Hinzu kommen begrenzte Ressourcen, die eine Umsetzung sozialer Bildung und umfassender Förderung erschweren. Hintergrundinformation: 2014 begegneten sich zwei Schulklassen, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Im Rahmen der ORF-Initiative „Schule fürs Leben“ begleitete Christoph Feurstein ein außergewöhnliches Projekt, das die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen, ihren Familien und Lehrpersonen sichtbar machte. Die SchülerInnen kamen aus ganz verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen und brachten unterschiedliche Erfahrungen, Sorgen und Träume mit. Sendung: Thema Spezial: Schule fürs Leben Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick