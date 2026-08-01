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Orte der Kindheit

Orte der Kindheit: Kristina Sprenger

ORF2Staffel 1Folge 18vom 01.08.2026
Orte der Kindheit: Kristina Sprenger

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Orte der Kindheit

Folge 18: Orte der Kindheit: Kristina Sprenger

30 Min.Folge vom 01.08.2026

In der Reihe "Orte der Kindheit" begleitet Kultur-Moderator Peter Schneeberger Künstlerinnen und Künstler an deren Heimatorte. Diesmal ist er mit Kristina Sprenger in Tirol unterwegs. Bereits als Kind wuchs die Lust am Schauspielen der ehemaligen "Soko Kitzbühel"-Kommissarin und heutigen Intendantin der Festspiele Berndorf. Theaterluft schnupperte sie dann erstmals am Innsbrucker Landestheater. Regie: Ute Gebhardt Bildquelle: ORF/PreTV

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