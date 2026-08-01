Orte der Kindheit: Kristina SprengerJetzt kostenlos streamen
Orte der Kindheit
Folge 18: Orte der Kindheit: Kristina Sprenger
30 Min.Folge vom 01.08.2026
In der Reihe "Orte der Kindheit" begleitet Kultur-Moderator Peter Schneeberger Künstlerinnen und Künstler an deren Heimatorte. Diesmal ist er mit Kristina Sprenger in Tirol unterwegs. Bereits als Kind wuchs die Lust am Schauspielen der ehemaligen "Soko Kitzbühel"-Kommissarin und heutigen Intendantin der Festspiele Berndorf. Theaterluft schnupperte sie dann erstmals am Innsbrucker Landestheater. Regie: Ute Gebhardt Bildquelle: ORF/PreTV
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Orte der Kindheit
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2