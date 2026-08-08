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Orte der Kindheit

Orte der Kindheit: Peter Simonischek

ORF2Staffel 1Folge 19vom 08.08.2026
Orte der Kindheit: Peter Simonischek

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Orte der Kindheit

Folge 19: Orte der Kindheit: Peter Simonischek

29 Min.Folge vom 08.08.2026

Peter Simonischek zählt zu den prägendsten Schauspielern des deutschsprachigen Theaters und Films. Aufgewachsen in der Oststeiermark und im Lavanttal, entdeckte er schon früh seine Leidenschaft für die Bühne. Gegen den Wunsch seines Vaters, Zahnarzt zu werden, studierte er Schauspiel. Er stand bereits auf den großen Bühnen, wurde Ehrenmitglied des Wiener Burgtheaters, prägte als "Jedermann" die Salzburger Festspiele und feierte mit "Toni Erdmann" internationalen Erfolg. Bildquelle: ORF/pre tv/Rene Schuh

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