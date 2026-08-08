Orte der Kindheit: Peter SimonischekJetzt kostenlos streamen
Orte der Kindheit
Folge 19: Orte der Kindheit: Peter Simonischek
29 Min.Folge vom 08.08.2026
Peter Simonischek zählt zu den prägendsten Schauspielern des deutschsprachigen Theaters und Films. Aufgewachsen in der Oststeiermark und im Lavanttal, entdeckte er schon früh seine Leidenschaft für die Bühne. Gegen den Wunsch seines Vaters, Zahnarzt zu werden, studierte er Schauspiel. Er stand bereits auf den großen Bühnen, wurde Ehrenmitglied des Wiener Burgtheaters, prägte als "Jedermann" die Salzburger Festspiele und feierte mit "Toni Erdmann" internationalen Erfolg. Bildquelle: ORF/pre tv/Rene Schuh
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