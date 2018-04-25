Kriegsspiele in der Moschee – Gibt es eine türkische Parallelgesellschaft? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 115: Kriegsspiele in der Moschee – Gibt es eine türkische Parallelgesellschaft?
52 Min.Folge vom 25.04.2018Ab 6
Kinder spielen Leichen, die mit türkischen Flaggen bedeckt werden – und das in einer Moschee im 20. Wiener Gemeindebezirk, betrieben durch den größten Moscheeverband Österreichs, den türkischen Atib-Verband. Ein Kriegsgedenken sollte es sein und an einen großen Sieg der Türkei im 1. Weltkrieg erinnern. Doch was übrig bleibt sind drängende Fragen: Wie sehr identifizieren sich Türken in Österreich und türkischstämmige Österreicher mit ihrem neuen Heimatland? Müssen wir uns vor einem aus der Türkei importierten politischen Islam fürchten? Gibt es eine türkische Parallelgesellschaft in Österreich?
