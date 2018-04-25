Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kriegsspiele in der Moschee – Gibt es eine türkische Parallelgesellschaft?

PULS 4Staffel 1Folge 115vom 25.04.2018
52 Min.Folge vom 25.04.2018Ab 6

Kinder spielen Leichen, die mit türkischen Flaggen bedeckt werden – und das in einer Moschee im 20. Wiener Gemeindebezirk, betrieben durch den größten Moscheeverband Österreichs, den türkischen Atib-Verband. Ein Kriegsgedenken sollte es sein und an einen großen Sieg der Türkei im 1. Weltkrieg erinnern. Doch was übrig bleibt sind drängende Fragen: Wie sehr identifizieren sich Türken in Österreich und türkischstämmige Österreicher mit ihrem neuen Heimatland? Müssen wir uns vor einem aus der Türkei importierten politischen Islam fürchten? Gibt es eine türkische Parallelgesellschaft in Österreich?

