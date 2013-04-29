Pro und Contra vom 29.04.2013Jetzt kostenlos streamen
Die Finanzaffäre in Salzburg hat, gleich wie in Kärnten, zu vorgezogenen Landtagswahlen im Land geführt. Jetzt am 5. Mai sind die SalzburgerInnen aufgefordert, ihren Landtag neu zu wählen. Corinna Milborn diskutierte daher direkt in Salzburg mit den Spitzenkandidaten aller im Landtag vertretenen Parteien. Ganze Folge vom 29.04.2013
