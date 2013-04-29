Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 119vom 29.04.2013
52 Min.Folge vom 29.04.2013Ab 6

Die Finanzaffäre in Salzburg hat, gleich wie in Kärnten, zu vorgezogenen Landtagswahlen im Land geführt. Jetzt am 5. Mai sind die SalzburgerInnen aufgefordert, ihren Landtag neu zu wählen. Corinna Milborn diskutierte daher direkt in Salzburg mit den Spitzenkandidaten aller im Landtag vertretenen Parteien. Ganze Folge vom 29.04.2013

