Folge 182: Pro und Contra vom 01.07.2013
Folge vom 01.07.2013
Corinna Milborn und der Sozialminister Rudolf Hundstorfer diskutieren in dieser Folge von "Pro und Contra - Der AustriaNews Talk" darüber, ob sechs Millionen jugendliche Arbeitslose eine verlorene Generation Europas bedeuten. Regelmäßig werden nämlich neue, traurige Spitzenwerte an Arbeitslosigkeit gerade unter Jugendlichen in Europa gemeldet. Beispielsweise in Spanien haben schon 60 % der Jugendlichen keinen Job. Welche Auswirkungen hat das auf ganz Europa? Ganze Folge vom 01.07.2013
