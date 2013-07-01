Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra vom 01.07.2013

PULS 4Staffel 1Folge 182vom 01.07.2013
Pro und Contra vom 01.07.2013

Pro und Contra vom 01.07.2013Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 182: Pro und Contra vom 01.07.2013

49 Min.Folge vom 01.07.2013Ab 6

Corinna Milborn und der Sozialminister Rudolf Hundstorfer diskutieren in dieser Folge von "Pro und Contra - Der AustriaNews Talk" darüber, ob sechs Millionen jugendliche Arbeitslose eine verlorene Generation Europas bedeuten. Regelmäßig werden nämlich neue, traurige Spitzenwerte an Arbeitslosigkeit gerade unter Jugendlichen in Europa gemeldet. Beispielsweise in Spanien haben schon 60 % der Jugendlichen keinen Job. Welche Auswirkungen hat das auf ganz Europa? Ganze Folge vom 01.07.2013

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen