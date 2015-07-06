Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 06.07.2015Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 187: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 06.07.2015
51 Min.Folge vom 06.07.2015
Die Griechen haben entscheiden, sie stimmen mit "Oxi" gegen das Spardiktat aus Europa - doch was bedeutet der Ausgang der Volksabstimmung für den Verbleib Griechenlands im Euro? Darüber diskutieren wir in "Pro & Contra - Der PULS 4 News Talk" unter anderem mit dem deutschen Ökonomen Heiner Flassbeck und dem griechischen Journalisten Kostas Argyros. Ganze Folge vom 06.07.2015
