Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Autofahrer in Österreich – Klimasünder oder Melkkühe?

PULS 4Staffel 1Folge 304
Autofahrer in Österreich – Klimasünder oder Melkkühe?

Autofahrer in Österreich – Klimasünder oder Melkkühe?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 304: Autofahrer in Österreich – Klimasünder oder Melkkühe?

51 Min.Ab 6

Dieselverbote, City-Maut, Steuererhöhungen: Vorschläge, wie man Autofahren weniger attraktiv machen kann, gibt es zuhauf. In Deutschland macht man sich bereits daran, einige umzusetzen – alles im Namen des Umwelt- und Klimaschutzes. In Österreich ticken die Uhren anders: Verkehrsminister Norbert Hofer sieht sich als Verbündeter der Autofahrer. 140 km/h auf der Autobahn sollen – wo es möglich ist - bald Standard werden, dafür will er den „Luft-100er“ abschaffen, rechts abbiegen bei Rot wird getestet und auch Forderungen nach Dieselverboten erteilt er eine klare Absage.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen