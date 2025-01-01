Autofahrer in Österreich – Klimasünder oder Melkkühe?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 304: Autofahrer in Österreich – Klimasünder oder Melkkühe?
51 Min.Ab 6
Dieselverbote, City-Maut, Steuererhöhungen: Vorschläge, wie man Autofahren weniger attraktiv machen kann, gibt es zuhauf. In Deutschland macht man sich bereits daran, einige umzusetzen – alles im Namen des Umwelt- und Klimaschutzes. In Österreich ticken die Uhren anders: Verkehrsminister Norbert Hofer sieht sich als Verbündeter der Autofahrer. 140 km/h auf der Autobahn sollen – wo es möglich ist - bald Standard werden, dafür will er den „Luft-100er“ abschaffen, rechts abbiegen bei Rot wird getestet und auch Forderungen nach Dieselverboten erteilt er eine klare Absage.
