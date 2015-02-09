Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 09.02.2015Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 40: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 09.02.2015
51 Min. Ab 6
Strengere Gesetze und Maßnahmen gegen "Integrationsunwilligkeit" sollen Probleme mit Migranten lösen. Können all diese Strafen und Verbote tatsächlich für bessere Integration sorgen oder sind sie kontraproduktiv? Bei uns diskutieren darüber unter anderem Pädagogin Amani Abuzahra, FPÖ-Bundesparteiobmann-Stv. Johann Gudenus sowie Islamkritikerin Seyran Ates. Ganze Folge vom 09.02.2015
