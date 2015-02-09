Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 09.02.2015

PULS 4Staffel 1Folge 40vom 09.02.2015
51 Min.Folge vom 09.02.2015Ab 6

Strengere Gesetze und Maßnahmen gegen "Integrationsunwilligkeit" sollen Probleme mit Migranten lösen. Können all diese Strafen und Verbote tatsächlich für bessere Integration sorgen oder sind sie kontraproduktiv? Bei uns diskutieren darüber unter anderem Pädagogin Amani Abuzahra, FPÖ-Bundesparteiobmann-Stv. Johann Gudenus sowie Islamkritikerin Seyran Ates. Ganze Folge vom 09.02.2015

PULS 4
