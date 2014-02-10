Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 10.02.2014

PULS 4Staffel 1Folge 41vom 10.02.2014
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 10.02.2014

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 10.02.2014Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 41: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 10.02.2014

52 Min.Folge vom 10.02.2014Ab 6

Wieso müssen wir Steuerzahler für übertriebene Bankgeschäfte und Politikerfehler zahlen? Soll die Bank in die Pleite geschickt werden oder weiter mit unserem Geld gerettet werden? Wie geht es mit dem Milliardengrab HYPO weiter? Würde eine Pleite dem Steuerzahler Milliarden ersparen? Und dürfen sich unsere Politiker eigentlich alles leisten? Wir diskutieren. Ganze Folge vom 10.02.2014

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen