PULS 4Staffel 1Folge 56vom 25.02.2013
Laut einem Urteil des EGMR darf ein österreichisches, lebisches Pärchen nun doch das Stiefkind des Partners adoptieren. Dies wurde ihnen in den Instanzen davor verweigert. Der EGMR spricht von Diskriminierung.Bedeutet dieses Urteil aber auch das Ende der traditionellen Familie? Darüber diskutierte Corinna Milborn unter anderem mit den Ministerinnen Beatrix Karl und Gabriele Heinisch-Hosek, sowie dem Entertainer und Moderator Alfons Haider. Ganze Folge vom 25.02.2013

