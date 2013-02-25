Pro und Contra vom 25.02.2031Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 56: Pro und Contra vom 25.02.2031
51 Min.Folge vom 25.02.2013Ab 6
Laut einem Urteil des EGMR darf ein österreichisches, lebisches Pärchen nun doch das Stiefkind des Partners adoptieren. Dies wurde ihnen in den Instanzen davor verweigert. Der EGMR spricht von Diskriminierung.Bedeutet dieses Urteil aber auch das Ende der traditionellen Familie? Darüber diskutierte Corinna Milborn unter anderem mit den Ministerinnen Beatrix Karl und Gabriele Heinisch-Hosek, sowie dem Entertainer und Moderator Alfons Haider. Ganze Folge vom 25.02.2013
Pro und Contra
