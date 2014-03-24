Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 24.03.2014

PULS 4Staffel 1Folge 83vom 24.03.2014
54 Min.Folge vom 24.03.2014Ab 6

Warum sitzt das Geld des Steuerzahlers so locker? Sollen Politiker für solche Desaster künftig persönlich haften? Und wie lange können sich ÖVP und SPÖ noch gegen einen Untersuchungsausschuss wehren? Wir diskutieren unter anderem mit dem Finanzsprecher der NEOS, Rainer Hable, Haider-Intimus Stefan Petzner und dem bayerischen Hypo-Experten und Politiker Bernhard Pohl. Ganze folge vom 24.03.2014

