Die Politik-Insider: Aumayr-Hajek, Khol & Misik Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 13: Die Politik-Insider: Aumayr-Hajek, Khol & Misik
32 Min.
PULS 24 Anchor Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider Christina Aumayr-Hajek, PR-Beraterin, Andreas Khol, ehemaliger Nationalratspräsident (ÖVP), und Robert Misik, Autor und SPÖ-Insider, zur Diskussion über die Politik der Opposition während der Krise.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4