Die Politik-Insider: Aumayr-Hajek, Khol & Misik

Die Politik-Insider: Aumayr-Hajek, Khol & Misik

Folge 13: Die Politik-Insider: Aumayr-Hajek, Khol & Misik

32 Min.

PULS 24 Anchor Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider Christina Aumayr-Hajek, PR-Beraterin, Andreas Khol, ehemaliger Nationalratspräsident (ÖVP), und Robert Misik, Autor und SPÖ-Insider, zur Diskussion über die Politik der Opposition während der Krise.

