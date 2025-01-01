Die Politik-Insider: Lockdown II: Agieren wir zu kurzsichtig?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 50: Die Politik-Insider: Lockdown II: Agieren wir zu kurzsichtig?
31 Min.
PULS 24 Anchor Thomas Mohr begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider Falter-Chefredakteur Florian Klenk und den ÖVP-nahen Kommunikationsstrategen Daniel Kapp zur Diskussion über die neue Lockdown-Regeln in Österreich.
