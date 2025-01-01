Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 2Folge 50
31 Min.

PULS 24 Anchor Thomas Mohr begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider Falter-Chefredakteur Florian Klenk und den ÖVP-nahen Kommunikationsstrategen Daniel Kapp zur Diskussion über die neue Lockdown-Regeln in Österreich.

