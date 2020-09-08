Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Politik-Insider: Schallmeiner & Kucher

PULS 24Staffel 2Folge 39vom 08.09.2020
Die Politik-Insider: Schallmeiner & Kucher

31 Min.Folge vom 08.09.2020

PULS 24 Anchorwoman Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider den grünen Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner und sein SPÖ-Gegenüber Philipp Kucher zur Diskussion über die Corona-Ampel, die Verordnungen der Regierung und die Kritik an Gesundheitsminister Rudolf Anschober.

