PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Busek, Kalina & Aumayr-Hajek

PULS 24Staffel 2Folge 43vom 12.10.2020
Die Politik-Insider: Busek, Kalina & Aumayr-Hajek

Die Politik-Insider: Busek, Kalina & Aumayr-HajekJetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 43: Die Politik-Insider: Busek, Kalina & Aumayr-Hajek

32 Min.Folge vom 12.10.2020

PULS 24 Anchorwoman Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider den ehemaligen ÖVP-Vizekanzler Erhard Busek, die NEOS-affine PR-Beraterin Christina Aumayr-Hajek und den SPÖ-nahen Kommunikator Josef Kalina zur Diskussion über die Wien-Wahl und mögliche Koalitionsvarianten.

