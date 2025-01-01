Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Wie kommen wir aus dem Lockdown?

PULS 24Staffel 2Folge 51
Die Politik-Insider: Wie kommen wir aus dem Lockdown?

Folge 51: Die Politik-Insider: Wie kommen wir aus dem Lockdown?

31 Min.

Wie geht es nach dem zweiten Corona-Lockdown weiter? Diese und viele weitere Fragen diskutieren bei den "Politik-Insidern" der grüne Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner und die Sozialsprecherin der FPÖ, Dagmar Belakowitsch.

