Die Politik-Insider: Wie "offen" sind die Schulen? Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 49: Die Politik-Insider: Wie "offen" sind die Schulen?
31 Min.Folge vom 17.11.2020
Bis zum 7. Dezember werden die heimischen Schulen angesichts des Lockdowns auf "Distance Learning" und Lern-Stationen vor Ort umstellen. Nicht alle sind damit einverstanden. Ist die Zeit nach dem ersten Lockdown genützt worden, um die Schulen fit für den zweiten Lockdown zu machen? Wie wird das "Distance Learning" diesmal funktionieren? Und gibt es Konzepte für die Zeit nach dem Lockdown? Darüber diskutieren bei den Politik-Insidern Sibylle Hamann, Bildungssprecherin der Grünen und NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre. Die Sendung moderiert Gundula Geiginger.
PULS 24 Die Politik-Insider
