Die Politik-Insider: Lockdown-Ende - richtige Strategie?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 54: Die Politik-Insider: Lockdown-Ende - richtige Strategie?
32 Min.
Ab Montag gelten neue Pandemie-Regeln. Sind die neuen Maßnahmen angemessen? Wie gut kommuniziert die Regierung sie? Darüber bei Gundula Geiginger "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk und der ÖVP-nahe Kommunikationsstratege Daniel Kapp.
