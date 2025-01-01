Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Lockdown-Ende - richtige Strategie?

PULS 24Staffel 2Folge 54
Die Politik-Insider: Lockdown-Ende - richtige Strategie?

Die Politik-Insider: Lockdown-Ende - richtige Strategie?Jetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 54: Die Politik-Insider: Lockdown-Ende - richtige Strategie?

32 Min.

Ab Montag gelten neue Pandemie-Regeln. Sind die neuen Maßnahmen angemessen? Wie gut kommuniziert die Regierung sie? Darüber bei Gundula Geiginger "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk und der ÖVP-nahe Kommunikationsstratege Daniel Kapp.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen