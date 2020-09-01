Die Politik-Insider: Corona-Strategie für den Herbst - Kontrolle oder Chaos?Jetzt kostenlos streamen
Folge 38: Die Politik-Insider: Corona-Strategie für den Herbst - Kontrolle oder Chaos?
30 Min.Folge vom 01.09.2020
Am Freitag hielt Bundeskanzler Sebastian Kurz Kurz seine Rede zur „Lage der Nation“, heute blickt Gesundheitsminister Rudolf Anschober zurück auf ein turbulentes Halbjahr – und präsentiert seine Strategie für den Corona-Herbst. Nach viel Kritik an mangelhaften Verordnungen und unklaren Vorgaben soll jetzt alles geordneter ablaufen. Wie das gelingen soll, darüber diskutieren die grüne Abgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic und NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker bei den "Politik-Insidern", moderiert von PULS 24 Anchor Thomas Mohr.
Genre:Politik
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4