Die Politik-Insider: Was läuft falsch im Corona-Dschungel?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 41: Die Politik-Insider: Was läuft falsch im Corona-Dschungel?
31 Min.Folge vom 22.09.2020
Seit dieser Woche gibt es wieder schärfere Corona-Maßnahmen. Die politische Einheit des Frühjahrs ist jedoch nicht mehr spürbar. Was läuft falsch? Darüber diskutieren ÖVP-Gesundheitssprecherin Gaby Schwarz und FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch bei den "Politik-Insidern".
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4