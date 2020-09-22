Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 2Folge 41vom 22.09.2020
31 Min.Folge vom 22.09.2020

Seit dieser Woche gibt es wieder schärfere Corona-Maßnahmen. Die politische Einheit des Frühjahrs ist jedoch nicht mehr spürbar. Was läuft falsch? Darüber diskutieren ÖVP-Gesundheitssprecherin Gaby Schwarz und FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch bei den "Politik-Insidern".

