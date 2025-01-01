Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 2Folge 55
31 Min.

PULS 24 Anchorwoman Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider Falter-Chefredakteur Florian Klenk und den ÖVP-nahen Kommunikationsstrategen Daniel Kapp zur Diskussion über das Grasser-Urteil und die Freunderlwirtschaft in Österreich.

