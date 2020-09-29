Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 2Folge 42vom 29.09.2020
31 Min.Folge vom 29.09.2020

Der ungewöhnlichste Wien-Wahlkampf der letzten Jahrzehnte geht in sein Finale. Die Corona-Pandemie überstrahlt alle anderen Themen, zwischen Türkis auf Bundesebene und dem roten Wien herrscht Eiszeit. Darüber diskutieren bei den Politik-Insidern SPÖ-Vordenker Robert Misik und Ex-ÖVP-Berater Wolfgang Rosam.

