Die Politik-Insider: Corona in Wahlkampfzeiten: Gute Karten für die Regierenden?
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 42: Die Politik-Insider: Corona in Wahlkampfzeiten: Gute Karten für die Regierenden?
31 Min.Folge vom 29.09.2020
Der ungewöhnlichste Wien-Wahlkampf der letzten Jahrzehnte geht in sein Finale. Die Corona-Pandemie überstrahlt alle anderen Themen, zwischen Türkis auf Bundesebene und dem roten Wien herrscht Eiszeit. Darüber diskutieren bei den Politik-Insidern SPÖ-Vordenker Robert Misik und Ex-ÖVP-Berater Wolfgang Rosam.
PULS 24 Die Politik-Insider
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4