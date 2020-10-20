Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 2Folge 45vom 20.10.2020
32 Min.Folge vom 20.10.2020

Die Corona-Zahlen in Österreich sind alarmierend. Die Regierung hat bereits weitere Maßnahmen für kommenden Freitag angekündigt. Ist ein bundesweiter Lockdown noch zu verhindern? Darüber diskutieren bei den Politik-Insidern Gerald Loacker, Gesundheitssprecher der Neos, und Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen.

