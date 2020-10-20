Die Politik-Insider: Ist ein bundesweiter Corona-Lockdown noch zu verhindern?Jetzt kostenlos streamen
Folge 45: Die Politik-Insider: Ist ein bundesweiter Corona-Lockdown noch zu verhindern?
32 Min.Folge vom 20.10.2020
Die Corona-Zahlen in Österreich sind alarmierend. Die Regierung hat bereits weitere Maßnahmen für kommenden Freitag angekündigt. Ist ein bundesweiter Lockdown noch zu verhindern? Darüber diskutieren bei den Politik-Insidern Gerald Loacker, Gesundheitssprecher der Neos, und Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen.
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4