PULS 24Staffel 2Folge 57vom 17.12.2020
Folge 57: Politik-Insider: Was bleibt von 2020?

32 Min.Folge vom 17.12.2020

"Falter"-Chefredakteur Florian Klenk und Politikberater Daniel Kapp gehen bei PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger der Frage nach: Was bleibt abseits der Corona Pandemie innenpolitisch von 2020?

