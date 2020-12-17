Politik-Insider: Was bleibt von 2020?Jetzt kostenlos streamen
Folge 57: Politik-Insider: Was bleibt von 2020?
32 Min.Folge vom 17.12.2020
"Falter"-Chefredakteur Florian Klenk und Politikberater Daniel Kapp gehen bei PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger der Frage nach: Was bleibt abseits der Corona Pandemie innenpolitisch von 2020?
