Die Politik-Insider: Milborn & FleischhackerJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 40: Die Politik-Insider: Milborn & Fleischhacker
32 Min.Folge vom 15.09.2020
Bei PULS 24 Anchorwoman Gundula Geiginger diskutieren PULS 24 Info-Chefin Corinna Milborn und Addendum Chefredakteur Michael Fleischhacker daüber, ob das Corona-Mangement funktioniert und ob Österreich Flüchtlinge aus Moria aufnehmen soll.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4