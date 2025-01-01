Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 2Folge 53
PULS 24 Die Politik-Insider

32 Min.

Sollen die Skigebiete noch vor Weihnachten geöffnet werden oder der internationalen Forderung nach geschlossenen Pisten nachgegeben werden? Über diese Frage diskutieren bei Gundula Geiginger der Obmann des Fachverbandes der Seilbahnen, Franz Hörl und Peter Kolba, Obmann des Verbraucherschutzvereins.

