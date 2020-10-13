Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Lepuschitz & Öllinger

PULS 24Staffel 2Folge 44vom 13.10.2020
Die Politik-Insider: Lepuschitz & Öllinger

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 44: Die Politik-Insider: Lepuschitz & Öllinger

31 Min.Folge vom 13.10.2020

PULS 24 Anchorwoman Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider den FPÖ-nahen Berater Heimo Lepuschitz und das grüne Urgestein Karl Öllinger zur Diskussion über die krachende Niederlage der Rechtsparteien bei der Wien-Wahl.

