Die Politik-Insider: Milborn, Fleischhacker, Bauer & RonzheimerJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 14: Die Politik-Insider: Milborn, Fleischhacker, Bauer & Ronzheimer
51 Min.
PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider PULS 24 Infochefin Corinna Milborn, Addendum-Chefredakteur Michael Fleischhacker, profil-Innenpolitik-Redakteur Gernot Bauer und stv. Chefredakteur der Bild-Zeitung Paul Ronzheimer zur Diskussion darüber, ob die Regierung in Deutschland oder in Österreich besser auf die Krise reagiert hat und ob zu wenig Diskurs zugelassen wurde.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4