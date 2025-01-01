Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Politik-Insider: Milborn, Fleischhacker, Bauer & Ronzheimer

Folge 14: Die Politik-Insider: Milborn, Fleischhacker, Bauer & Ronzheimer

51 Min.

PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider PULS 24 Infochefin Corinna Milborn, Addendum-Chefredakteur Michael Fleischhacker, profil-Innenpolitik-Redakteur Gernot Bauer und stv. Chefredakteur der Bild-Zeitung Paul Ronzheimer zur Diskussion darüber, ob die Regierung in Deutschland oder in Österreich besser auf die Krise reagiert hat und ob zu wenig Diskurs zugelassen wurde.

