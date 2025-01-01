Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Politik-Insider: Klenk, Al-Serori, Glück & Lepuschitz

PULS 24Staffel 2Folge 15
Folge 15: Die Politik-Insider: Klenk, Al-Serori, Glück & Lepuschitz

55 Min.

PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider Falter-Chefredakteur Florian Klenk, Leila Al-Serori, Journalistin der "Süddeutsche Zeitung", PR-Strategien Heidi Glück und Heimo Lepuschitz, FPÖ-naher Kommunikationsberater, zur Diskussion über das Ibiza-Video und seine Folgen.

PULS 24
