PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider Falter-Chefredakteur Florian Klenk, Leila Al-Serori, Journalistin der "Süddeutsche Zeitung", PR-Strategien Heidi Glück und Heimo Lepuschitz, FPÖ-naher Kommunikationsberater, zur Diskussion über das Ibiza-Video und seine Folgen.
