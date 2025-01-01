Die Politik-Insider: Schulmeister, Kolm & IkrathJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 16: Die Politik-Insider: Schulmeister, Kolm & Ikrath
52 Min.
PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider den Ökonom Stephan Schulmeister, Barbara Kolm, Präsidentin des Hayek- Instituts und Bankenmanager Michael Ikrath zur Diskussion darüber, wer für die Krise bezahlt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4