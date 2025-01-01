Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Schulmeister, Kolm & Ikrath

PULS 24Staffel 2Folge 16
Die Politik-Insider: Schulmeister, Kolm & Ikrath

Die Politik-Insider: Schulmeister, Kolm & IkrathJetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 16: Die Politik-Insider: Schulmeister, Kolm & Ikrath

52 Min.

PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider den Ökonom Stephan Schulmeister, Barbara Kolm, Präsidentin des Hayek- Instituts und Bankenmanager Michael Ikrath zur Diskussion darüber, wer für die Krise bezahlt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen