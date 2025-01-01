Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Holub, Kapp & Strobl

PULS 24Staffel 2Folge 17
Die Politik-Insider: Holub, Kapp & Strobl

Die Politik-Insider: Holub, Kapp & StroblJetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 17: Die Politik-Insider: Holub, Kapp & Strobl

32 Min.

PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider Rolf Holub, ehemaliger Grünen-Chef in Kärnten, Natascha Strobl, SPÖ-nahe Politikwissenschafterin, und Daniel Kapp, ÖVP-naher Kommunikationsexperte, zur Diskussion über Wahlkampfpolitik in Zeiten der Coronakrise und darüber, wo die türkis-grüne Regierung heute steht.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen