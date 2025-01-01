Die Politik-Insider: Holub, Kapp & StroblJetzt kostenlos streamen
Folge 17: Die Politik-Insider: Holub, Kapp & Strobl
32 Min.
PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider Rolf Holub, ehemaliger Grünen-Chef in Kärnten, Natascha Strobl, SPÖ-nahe Politikwissenschafterin, und Daniel Kapp, ÖVP-naher Kommunikationsexperte, zur Diskussion über Wahlkampfpolitik in Zeiten der Coronakrise und darüber, wo die türkis-grüne Regierung heute steht.
PULS 24 Die Politik-Insider
