Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Lepuschitz vs. Misik

PULS 24Staffel 2Folge 18
Die Politik-Insider: Lepuschitz vs. Misik

Die Politik-Insider: Lepuschitz vs. MisikJetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 18: Die Politik-Insider: Lepuschitz vs. Misik

22 Min.

Van der Bellens Nachtausflug - Lappalie oder fatales Signal? Darüber diskutieren Heimo Lepuschitz (ehemaliger FPÖ-Regierungssprecher und Kommunikationsberater) und Robert Misik (Autor und Journalist, Christian-Kern-Biograf).

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen