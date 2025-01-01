Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Politik-Insider: Milborn, Fleischhacker, Schwaiger & Prantl

PULS 24Staffel 2Folge 19
Die Politik-Insider: Milborn, Fleischhacker, Schwaiger & Prantl

Folge 19: Die Politik-Insider: Milborn, Fleischhacker, Schwaiger & Prantl

50 Min.

PULS 24 Moderator Thomas Mohr begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider PULS 24-Infochefin Corinna Milborn, Addendum-Chefredakteur Michael Fleischhacker, SZ-Kolumnist Heribert Prantl und Rosemarie Schwaiger, Innenpolitik-Redakteurin beim "profil", zur Diskussion über die Corona-Proteste.

