Die Politik-Insider: Druml, Noll & Bauer

Folge 20: Die Politik-Insider: Druml, Noll & Bauer

32 Min.

PULS 24 Moderatorin Manuela Raidl begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider Christiane Druml, Vorsitzende der Bioethikkommission und Mitglied der Corona-Taskforce, Alfred Noll, Jurist und Ex-Nationalratsabgeordneter, und Gernot Bauer, Innenpolitik-Redakteur beim "profil", zur Diskussion über Grundrechtseingriffe.

