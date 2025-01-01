Die Politik-Insider: Druml, Noll & BauerJetzt kostenlos streamen
Folge 20: Die Politik-Insider: Druml, Noll & Bauer
32 Min.
PULS 24 Moderatorin Manuela Raidl begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider Christiane Druml, Vorsitzende der Bioethikkommission und Mitglied der Corona-Taskforce, Alfred Noll, Jurist und Ex-Nationalratsabgeordneter, und Gernot Bauer, Innenpolitik-Redakteur beim "profil", zur Diskussion über Grundrechtseingriffe.
